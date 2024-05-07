Уряд продовжив терміни чинних відстрочок ще на місяць, а надалі працюватимуть вже оновлені правила, відповідно до закону про мобілізацію.

Кабінет міністрів на засіданні 7 травня продовжив на місяць строки дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, наданих військовозобов’язаним згідно з постановою № 76. Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

Зазначається, що продовження стосується тих відстрочок, що не закінчилися на день ухвалення постанови, та відбуватиметься автоматично.

У міністерстві також пояснили, що 18 травня набуде чинності закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, що передбачає зміни в законодавстві щодо бронювання військовозобов’язаних. Як пояснив заступник міністра економіки Ігор Фоменко, наразі уряд працює над розробкою відповідних урядових актів.

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"Водночас, щоб у цей перехідний період запобігти зупинці критично важливих для економіки підприємств, та з метою забезпечення потреб оборони та населення, ми продовжуємо терміни дії відстрочок на місяць. Надалі підприємства матимуть змогу бронювати працівників вже за оновленими правилами", – вказав замміністра.

Бронювання від мобілізації

Раніше УНІАН писав, що новий закон про мобілізацію, що набуде чинності 18 травня, розширив список професій, представників яких можуть забронювати. Бронь - це особлива відстрочка від мобілізації, що надається роботодавцем для забезпечення функціонування особливо важливих підприємств.

В Міноборони заявили, що не всі держслужбовці матимуть бронювання від мобілізації. Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

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