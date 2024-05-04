Рішення Кабміну стосується працівників залізничного транспорту.

Кабінет міністрів продовжив строк бронювання військовозобов’язаних залізничників на один місяць. Такі зміни затверджені постановою №492 від 3 травня про деякі питання бронювання військовобозов’язаних працівників залізничного транспорту.

"Установити, що строки дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації, надані військовозобов’язаним працівникам державних акціонерних товариств, що здійснюють діяльність у сфері залізничного транспорту... які не закінчилися на день прийняття цієї постанови, продовжуються автоматично на один місяць", – йдеться в урядовому документі.

Постанова стосується бронювання в рамках відповідних рішень Міністерства економіки згідно з постановою Кабміну від 27 січня 2023 р. № 76 про деякі питання реалізації положень закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації на воєнний час.

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Бронювання військовобозов’язаних

Бронь – це особлива відстрочка від мобілізації, що надається роботодавцем для забезпечення функціонування особливо важливих підприємств. Новий закон про мобілізацію, що набуде чинності 18 травня, розширив список професій, представників яких можуть забронювати.

Раніше в Міноборони заявили, що не всі держслужбовці матимуть бронювання від мобілізації. Державні службовці, які є військовозобов’язаними і не мають бронювання, підлягають мобілізації на загальних підставах.

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