У Києві суттєво зросте тариф на воду: скільки доведеться платити

Вода для сім'ї з трьох людей здорожчає в середньому на 200-300 грн.

Тарифи на водопостачання та водовідведення для киян становитиме 63,79 гривні за кубометр. Про це повідомили у Київськиій міській державній адміністрації.

Зазначається, що відповідний тариф був затверджений Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

До підвищення тариф для побутових споживачів столиці становив: водопостачання -16,16 грн за куб., а водовідведення - 14,22 грн. Таким чином, загальна сума - 30,38 грн.

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"Враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн", - йдеться у повідомленні.

Раніше "Київводоканал" пропонував збільшити тарифи на воду майже втричі – до 88,90 грн. за кубометр. Згідно з розрахунками, тариф на централізоване водопостачання мав становити 50,69 грн за куб., а на водовідведення – 38,21 грн за куб.

"Чинний тариф для споживачів, який є незмінним з 2022 року, покриває собівартість на виробництво послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення на 34%", - повідомили в компанїі.

У "Київводоканалі" пояснювали, що необхідність перегляду тарифів зумовлена насамперед зростанням вартості тарифів на електроенергію та її розподіл, природного газу, зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, зростанням витрат на ремонтні роботи, а також підвищення рівнів мінімальної та середньої заробітної плати на 2026 рік. Також серед причин називають необхідність підвищення якості води для киян.

У структурі тарифу найбільшу частку займають витрати на оплату праці (33%) та електроенергію (29%). Ще 14% припадає на інші витрати, по 7% на реагенти та на ремонти основних засобів, 4% на амортизацію, ще 4% на підкачку холодної води та перекачування зворотних вод Бортницькою насосною станцією. Крім того, 2% йдуть на інші енергоносії, зокрема тепло, природний газ і паливно-мастильні матеріали.

В КМДА наголосили, що тариф у майже 90 грн за кубометр є економічно обґрунтованим тарифом, який розрахував "Київводоканал", проте наразі він не застосовуватиметься, адже місто не погодило такий тариф.

Тарифи на воду - останні новини

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко повідомляв, що українські водоканали масово заявляли про наміри підвищити тарифи для споживачів вже цього літа. За його словами, близько 20 міст оголосили про підвищення: Одеса, Запоріжжя, Кременчук, Полтава, Вінниця, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Ужгород, Бердичів. Всі ці міста або підвищили тарифи, або оголосили про підвищення. Попенко зазначив, що мова йде про підвищення на 100-150, навіть на 213%.

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев розповідав, що безпосередньою причиною підняття тарифів є те, що, згідно з комплексними планами стійкості регіонів та окремих міст, водоканали мають обов'язково встановити у себе додаткові джерела живлення.

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