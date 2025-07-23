Стрімке зростання популярності штучних каменів з Китаю похитнуло галузь.

Все більше споживачів у світі відмовляються від натуральних діамантів на користь штучних, які, завдяки технологічному прориву китайських компаній стали дешевшими за природній аналог та зробили Піднебесну провідним виробником штучних діамантів, повідомляє Financinal Times.

За словами аналітика Павла Зимницького, сьогодні трикаратний камінь, вирощений в лабораторії, продається всього за 7% від ціни видобутого еквівалента. При цьому вартість синтетичного діаманту вдалося знизити всього за кілька років.

"У 2020 році роздрібна ціна бездоганного трикаратного діаманта, вирощеного в лабораторії, становила близько 28 900 доларів, що приблизно вдвічі дешевше за природній еквівалент. До другого кварталу цього року, за даними Zimnisky, ця ціна впала до 3 900 доларів", - констатує видання.

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Журналісти зазначають, що синтетичні діаманти захопили американський ринок. Зокрема, більше половини респондентів, за даними опитування онлайн-платформи для планування весілля The Knot, придбали каблучку з синтетичним алмазом. Експерти вважають, що їхня популярність буде лише зростати.

"Для традиційного ринку природних діамантів це катастрофа", - каже Фей Лю, британський ювелір, який використовує як природні, так і вирощені в лабораторії камені.

Видання констатує, що Китай став провідним виробником синтетичних діамантів.

"Понад 70% вирощених у лабораторіях діамантів для ювелірних прикрас у світі походять з китайської фабрики, а центром торгівлі синтетичними діамантами є провінція Хенань", - наголошується у публікації.

При цьому формально країною походження вважається держава, де камінь був відполірований, а не вирощений, що маскує домінування Китаю в галузі. Журналісти вважають, що ювелірна галузь Піднебесної недосяжна для конкурентів, оскільки фабрики, де вирощують синтетичні алмази, отримують дешеву електроенергію. До того ж експорт машин, що використовуються у виробництві, заборонено. Спроба діамантового гіганта De Beers запустити власну лінійку штучного каміння під брендом Lightbox лише спровокувала цінову війну.

Змінюється і портрет покупця діамантів у Китаї. Якщо раніше вони асоціювалися з розкішшю та весіллям, то тепер їх купують навіть пенсіонери.

Найбільші дорогоцінні камені

У Китаї створили надміцний "супералмаз", який на 40% твердіший за природні мінерали. Зазначається, що синтетичний алмаз вирізняється високою якістю і чудовими фізичними властивостями.

В Африці знайшли другий за величиною алмаз у світі. Знайдений камінь вагою 2492 карати є другим за величиною алмазом, який коли-небудь знаходили у світі, і найбільшим, колись знайденим в країні.

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