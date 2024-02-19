Суми надходжень у три найбільші фонди скоротились майже удвічі.

У 2023 році українці задонатили у три найбільших фонди 18,75 млрд грн, що майже удвічі менше порівняно з 2022 роком. Донатів побільшало у другій половині року. Саме на кінець 2023-го припадають рекордні суми зборів одразу кількох платформ, пише "Опендатабот".

Для порівняння, у 2022 році загальна сума донатів сягнула рекордних 34,38 млрд грн.

За підсумками минулого року організація United 24 залучила майже дві третини із загальної суми донатів у 2023 році – 12,07 млрд грн. У грудні українці перерахували 3,55 млрд грн, або ж 29% від загальної суми.

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Фонд "Повернись живим" у грудні зібрав 20% від усіх накопичень за рік – 0,9 млрд грн. Натомість частка фонду від усіх зібраних разом з колегами пожертв становить 24% – 4,53 млрд грн.

Всього 11% від усієї накопиченої суми припадає на "Фонд Притули ". Організація зібрала 2,14 млрд грн протягом минулого року, з яких найбільше надійшло у жовтні – 0,31 млрд грн.

Війна в Україні – останні новини

Вранці, 19 лютого, сили ППО збили два російські літаки на східному напрямку: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С. Про це повідомили у Повітряних Силах. 17 лютого стало відомо, що Сили оборони України знищили відразу три літаки російських окупантів – один винищувач Су-35 та два винищувачі-бомбардувальники Су-34.

Військовий експерт, полковник Збройних сил України Петро Черник прокоментував масове збиття російських літаків на фронті.

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