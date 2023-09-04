Мета оголошеної мером акції – зібрати 100 тисяч гривень на дрони.

Міський голова Долини на Івано-Франківщині Іван Дирів дозволив критикувати свою діяльність у соцмережі в обмін на донати для Збройних сил України. Відповідну акцію під назвою "Задонатив – свари" він оголосив у Facebook.

"Я завжди кажу, що критика – це добре... А тепер вирішив конвертувати всі негативні висловлювання (конструктивні і не дуже, відверто хамські і нецензурні), і цим допомогти ЗСУ зробити нашу перемогу ще ближчою", - написав мер.

Дирів зауважив, що мета акції – зібрати на першу партію дронів, які розробляють працівники конструкторського бюро "Західне".

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За його словами, під дописом можна писати все, що заманеться, навіть лайливі слова, але за умови публікації скріну про переказ коштів на картку для благодійних внесків. Її власником є розробник дронів Стах Бурчак. Мінімальна сума внеску – 100 гривень.

"Сума збору – 100 тисяч гривень, які, сподіваюсь, зберемо завдяки тим, хто так любить критикувати місцеву владу і плюс гроші, які зберемо разом з працівниками міськради та комунальних закладів, перечисливши одноденний заробіток. Орієнтовно вийде близько 300 тисяч гривень", - уточнив мер.

Також Дирів додав, що той, хто перечислить найбільшу суму, зможе один день побути у ролі міського голови.

Користувачі, які задонатили кошти, в основному ставлять мерові питання стосовно ремонту інфраструктурних об’єктів та висловлюють невдоволення наданням послуг комунальниками.

Виробництво вітчизняних дронів для ЗСУ

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що цієї осені очікується бум виробництва різних видів вітчизняних дронів. За його словами, до цього результату країна йшла майже рік, максимально спрощуючи процедури, необхідні для створення нових БПЛА.

Нещодавно стало відомо, що Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ дрон SAKER SCOUT зі штучним інтелектом. Система за допомогою просунутої оптики самостійно розпізнає і фіксує координати техніки ворога, навіть замаскованої, негайно передаючи інформацію до командного пункту.

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