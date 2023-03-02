Серед опитаних ВПО однозначно пов'язують свої плани на майбутнє з Києвом трохи більше чверті.

Дві третини внутрішніх переселенців у Києві орендують квартиру, ще чверть - живуть у будинку родичів, друзів, знайомих.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-27 лютого 2023 р.

Згідно з отриманими даними, в центрах для біженців, готелях, хостелах проживають 6-7%, у власному житлі – 2%, в будинку інших місцевих жителів – 1%.

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Основна причина вибору Києва як міста проживання серед переселенців - наявність родичів і близьких друзів (45%). Серед інших - можливість знайти роботу (26%) і безпека міста в умовах війни (22%). 8-9% відзначили, що їм подобається Київ і тут є багато можливостей, щоб почати нове життя, 5% - що тут є вільні місця для тимчасового проживання. Для 4% було байдуже, куди виїжджати, ще для 2% - це було рішення організації, відповідальної за переселення.

17% переселенців зазначили, що їхнє житло, де вони жили до війни, зруйноване і непридатне до життя. У 24% житло частково пошкоджено, у 2% - було зруйновано, але вже відновлено, у 35% - без змін. 21% заявили, що у них немає інформації про стан свого житла.

Серед ВПО близько 80% зазначили про погіршення економічного стану за час війни, у 14% - воно не змінилося, у 5% - покращилося.

Серед переселенців про відсутність напруги у відносинах з місцевими відзначили майже 80%, близько 20% - про його наявність.

Серед опитаних ВПО однозначно пов'язують свої плани на майбутнє з Києвом 28%, ще 27% - швидше пов'язують. Близько третини ВПО не планують своє майбутнє життя в столиці.

У ході дослідження вивчено думку 800 переселенців шляхом особистого формалізованого інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 3,5%.

Ринок житла в умовах війни

Напередодні 24 лютого 2022 року вартість оренди однокімнатної квартири у столиці мала медіанне значення 13 тис.грн, двокімнатної - 21 тис. 600 грн, трикімнатної - 46 тис. 100 грн.

Станом на 15 листопада 2022 року попит на орендовані квартири в Києві впав на 27% порівняно з попереднім місяцем.

Станом на 28 грудня 2022 року попит на орендовані квартири у Києві зріс на 3%.

Експерти проаналізували, як змінився український ринок житлової нерухомості за 2022 рік, і повідомили, що найвигідніше інвестувати в квартиру в Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

Станом на 18 лютого 2023 року ринок нерухомості ожив, проте ціни на квадратні метри впали.

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