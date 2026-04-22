Путін вибухнув критикою через стан економіки РФ: єдина опора Кремля може впасти

Російський диктатор Володимир Путін під час засідання в Кремлі публічно розкритикував своїх головних економічних радників, повідомляє "Радіо Свобода".

"Я сподіваюся почути детальні доповіді про те, чому макроекономічні показники не відповідають очікуванням не лише експертів та аналітиків, а й фактичним прогнозам уряду та Центрального банку", – заявив Путін.

Серед тих, хто потрапив під його гнів, – Ельвіра Набіулліна, голова Центрального банку Росії, яка відіграє вирішальну роль у підтримці кремлівської економіки. На думку фахівців, можлива відставка Набіулліної матиме далекосяжні наслідки для російської економіки.

"Її відставка зараз не просто продемонструє слабкість. Це підірвало б єдину інституційну опору, яка зберігала довіру ринків і утримувала стабілізацію інфляції на правильному курсі", – вважає наукова співробітниця берлінського Центру Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко.

З такою оцінкою згоден колишній науковий співробітник американського Інституту досліджень зовнішньої політики Ніколас Бірман-Трікетт.

"Якщо її звільнять, усю бізнес-екосистему охопить паніка", – зазначає він.

За словами професора економіки Лондонської бізнес-школи Річарда Портеса, Набіулліна - "один із небагатьох сильних елементів російського економічного управління та економіки загалом". На його думку, Путін не має більш кваліфікованого фахівця для керівництва Центробанком РФ, так що будь-яка її заміна лише погіршить ситуацію.

Водночас експерти застерігають від надто буквального тлумачення зустрічі Путіна з урядом і російським регулятором, припускаючи, що це все ретельно зрежисованою.

"Те, що цей тиск публічно спрямовується на економічний блок, не щось незвичне – саме так Кремль управляє внутрішніми напруженнями. Це не обов’язково свідчить про зміну курсу політики чи перерозподіл повноважень у сфері монетарної політики", – додає Прокопенко.

Російська економіка – головні цифри

За даними російського уряду, минулого року темпи зростання ВВП Росії суттєво сповільнилися: з 4,9% у 2024 році до лише 1% у 2025-му.

За перші два місяці 2026 року економіка скоротилася на 1,8%. Російські посадовці попереджають, що прогноз зростання на 2026 рік, який наразі становить 1,3%, може бути переглянутий у бік зниження.

Повідомляється також, що дефіцит федерального бюджету РФ різко збільшився до 4,5 трильйона рублів (приблизно 60 мільярдів доларів), що вдвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Це відбувається на тлі скорочення доходів від експорту нафти.

Економіка Росії – останні новини

Доходи Кремля падають, зокрема, через постійні атаки українських сил. Раніше УНІАН повідомив, що атаки на Приморськ та Усть-Лугу обійшлися російським експортерам енергоносіїв приблизно у 970 мільйонів доларів втраченого прибутку. Відомо, що на Приморськ і Усть-Лугу припадає понад 40% російських потужностей морського експорту сирої нафти.

Нагадаємо також, що у ніч на 20 квітня українські дрони атакували морський нафтоналивний термінал в Туапсе. За даними з соцмереж, на території підприємства зафіксовали понад десяток осередків горіння.

Додатковим ударом по російській економіці може стати 20-й пакет санкцій, який нещодавно був схвалений у ЄС.

