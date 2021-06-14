Національною економічною стратегією-2030 передбачено зменшення ролі держави, як власника великих підприємств.

Перші об’єкти в рамках Великої приватизації вже підготовані до продажу Фондом державного майна України.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів».

«Ухвалення 20 березня цього року закону 4543, завдяки голосуванню в Верховній Раді, усунуло останню перешкоду для відновлення приватизації великих державних підприємств, або так званої «Великої приватизації». І вже зараз перші об’єкти готові, за інформацією Фонду державного майна України», - зазначив він.

Прем’єр наголосив, що Національною економічною стратегією-2030 передбачено зменшення ролі держави, як власника великих підприємств. У її підпорядкуванні мають функціонувати виключно стратегічно або соціально важливі підприємства. Водночас, початок Великої приватизації стане позитивним сигналом для інвесторів.

«Розблокування Великої приватизації – це абсолютно чіткий сигнал про те, що Україна готова співпрацювати з інвесторами, готова до інвестицій, що ми забезпечимо прозорий і чесний продаж великих підприємств в Україні», - підкреслив Денис Шмигаль.

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Автор: Григорій Бондар