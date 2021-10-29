Аукціон відбудеться орієнтовно в грудні цього року.

Фонд державного майна України вдруге переніс дату проведення аукціону з приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії".

Про це повідомила прес-служба фонду.

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"До Фонду держмайна надійшло дві заявки на участь в аукціоні з приватизації АТ "ОГХК", одна з яких не відповідає вимогам чинного законодавства. Оскільки аукціон не може бути проведений з одним учасником, Фонд державного майна визначить нову дату аукціону", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника Голови Фонду Тараса Єлейка, рішення про визначення нової дати аукціону буде ухвалено під час засідання аукціонної комісії, яке відбудеться сьогодні, 29 жовтня.

"Аукціон може бути призначений орієнтовно на грудень цього року, з дотриманням вимог чинного законодавства. Точну дату проведення аукціону визначить аукціонна комісія 29 жовтня", - цитує Єлейка прес-служба Фонду.

Приватизація "Об'єднаної гірничо-хімічної Компані":

У червні 2021 року Кабінет міністрів затвердив умови приватизації "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", яка є одним з найбільших видобувачів титанових і цирконієвих руд у світі. Стартова ціна цього підприємства становить 3,7 млрд грн.

Приватизаційний аукціон мав відбутися 31 серпня, але його перенесли на 29 жовтня.

Державне підприємство розпочало фактичну діяльність у серпні 2014 року, коли уряд України передав йому в управління майнові комплекси Вільногірського гірничо-металургійного комбінату та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату.

Автор: Дмитро Шварц