До аукціону допущені три учасники.

Фонд державного майна України розпочав аукціон з продажу 100% акцій АТ "Перший Київський машинобудівний завод" (колишній завод "Більшовик").

Як передає кореспондент УНІАН, у вступному слові голова Фонду Дмитро Сенніченко заявив, що продаж цього об'єкта великої приватизації дозволить підприємству почати нове життя.

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"Сьогодні одне покинуте підприємство знайде свого нового власника, почне нове життя. А це поштовх до залучення інвестицій, створення робочих місць і створення успішної України", - сказав він.

Як додав заступник голови ФДМ Тарас Єлейко, до аукціону допущені три учасники. Стартова ціна пакету акцій становить 1 млрд 389 млн 017 тис.грн. Крок аукціону - 20 млн грн.

Завод "Більшовик":

Завод заснований в 1882 році підприємцями-чехами Я.Гретером і І. Криванеком під назвою "Київський чавуноливарний і механічний завод". Випускав чавунну арматуру, болти, гайки, ремонтував машини.

У 1888 році був оформлений як акціонерне товариство "Київський машинобудівний завод Гретера, Криванека і К°", яке в 1890 році приступило до будівництва (на тій же території) нового заводу. Став найбільшим машинобудівним підприємством міста. Виробляв обладнання для цукрових заводів, парові котли, насоси тощо.

У 1896 році на Нижегородської ярмарку заводу присуджена золота медаль за парову машину.

У 1919 році після націоналізації завод отримав назву "Перший державний Київський машинобудівний завод", згодом отримав назву ПАТ "Науково-виробниче підприємство "Більшовик".

10 травня 2018 року змінив назву на АТ "Перший київський машинобудівний завод" (АТ "ПКМЗ").

Приватизація заводу: що необхідно знати

Після оголошення в березні 2020 року карантину для протидії поширенню коронавірусу в Україні був припинений процес підготовки до продажу об'єктів великої приватизації.

30 березня Верховна Рада прийняла в другому читанні та в цілому законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

23 грудня 2020 року Кабінет міністрів затвердив проект закону, яким скасовується заборона на проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації під час карантину.

Державний бюджет на 2021 рік передбачає залучення 12 млрд грн від приватизації, причому левову частку повинні скласти надходження від великої приватизації.

4 лютого 2021 року Верховна Рада підтримала поданий урядом законопроект про розблокування великої приватизації в Україні.

25 лютого 2021 року Верховний суд повернув у державну власність завод "Більшовик".

2 вересня 2021 року Кабмін схвалив умови приватизації заводу "Більшовик".

Автор: Дмитро Шварц