Пошуковий гігант хоче розвинути зручну екосистему і обійти в цьому аспекті Apple.

Google офіційно збирається об'єднати Android та Chrome OS в єдину операційну систему. Перша, як відомо, використовується в мобільних пристроях, тоді як другу можна зустріти в ноутбуках.

Плани корпорації підтвердив один із керівників Google Самір Самат в інтерв'ю TechRadar. За його словами, у компанії вивчають, як люди отримують користь від зв'язки різних гаджетів Apple, щоб врахувати це при створенні нової платформи.

Пошуковий гігант хоче розвинути зручну екосистему і обійти в цьому аспекті Apple. Злиття дасть змогу спростити розвиток обох систем, поліпшити підтримку додатків і прискорити впровадження нових функцій, особливо на базі ШІ. Наразі розробники змушені адаптувати застосунки окремо для Chrome OS і Android, що вимагає додаткових ресурсів і часу.

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Коли саме відбудеться запуск –поки неясно. За чутками, Google готує власний ноутбук Pixel на базі оновленої платформи. Ймовірно, повноцінний перехід займе кілька років.

І Google, і Apple вже давно вибудовують містки між мобільними та десктопними системами. У iPadOS 26 з'явилися Menu Bar, вікна та інші поліпшення багатозадачності, а Android 16 обзавівся повноцінним режимом робочого столу. У 2024 році Google також оголосила, що почне використовувати компоненти і фреймворки Android під час розробки Chrome OS.

А тим часом Google готується до презентації Pixel 10, яка очікується вже 20 серпня – на два місяці раніше звичних жовтневих презентацій. На нас знову чекають чотири моделі: Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL і складаний Pixel 10 Pro Fold.

Раніше Google несподівано відкрила доступ усім охочим до тестування свого нового ШІ-генератора відео Veo 3. На відміну від багатьох аналогів, ця модель може генерувати відео зі звуком.

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