Також уряд визнав таким, що втратило чинність, рішення про призначення т. в. о. голови податкової служби Михайла Титарчука.

Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючою обов'язки голови Державної податкової служби України Тетяну Кирієнко.

Відповідне рішення опубліковано на урядовому портал.

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"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов'язків... на заступника голови... Кирієнко Тетяну Павлівну", - йдеться в документі.

З 9 грудня цього року Кирієнко обіймала посаду заступника голови Державної податкової служби, до цього була членом комісії з регулювання азартних ігор і лотерей.

Іншим розпорядженням уряд визнав таким, що втратило чинність, рішення від 25 листопада про призначення тимчасово виконуючим обов'язки голови Податкової служби Михайла Титарчука.

Кадрові перестановки в податковій:

6 листопада 2021 року Кабінет міністрів скасував рішення про перемогу Євгена Олейникова в конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.

25 листопада 2021 року Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної податкової служби України Михайла Титарчука.