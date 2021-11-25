Кабінет Міністрів призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Державної податкової служби України Михайла Титарчука.
Відповідне рішення опубліковано на урядовому порталі.
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"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державної податкової служби України, виконання обов'язків голови Державної податкової служби України на заступника голови зазначеної служби Титарчука Михайла Івановича", - йдеться в документі.
Крім цього, було опубліковано розпорядження про звільнення Євгена Олейникова з посади заступника Голови Державної податкової служби України.
Титарчук раніше обіймав посади голови Білгород-Дністровської районної державної адміністрації, заступника Міністра Кабінету Міністрів, заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі. З січня 2020 року був заступником голови Державної податкової служби.
Кадрові перестановки в податковій:
6 листопада Кабінет міністрів скасував рішення про перемогу Євгена Олейникова в конкурсі на посаду голови Державної податкової служби України.