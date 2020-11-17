Тимчасовим головою Держкосмагентства буде Михайло Лев.

Кабінет міністрів на вчорашньому позачерговому засіданні звільнив голову Державного космічного агентства України Володимира Усова.

Відповідне розпорядження з'явилися на сайті уряду.

Як сказано в тексті розпорядження, Усова звільнили відповідно до частини першої статті 87 Закону України "Про державну службу", відповідно до якої звільнити чиновника категорії А може суб'єкт призначення за поданням прем'єра або профільного міністра впродовж чотирьох місяців з моменту призначення.

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Профільним міністром, який міг ініціювати звільнення, є віце-прем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Виконувачем обов'язків голови ДКАУ іншим розпорядження уряду призначений Михайло Лев.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів призначив Володимира Усова головою Державного космічного агентства України 24 січня цього року

Верховна Рада призначила Олега Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України 16 липня.

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Автор: Дмитро Шварц