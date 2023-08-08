Яхту українського бізнесмена бачили біля всіх берегів Італії, зараз вона на Сардинії.

Український бізнесмен, колишній співвласник "УкрСиббанку" екс-президент харківського ФК "Металіст" Олександр Ярославський у березні 2022 року заявив про наміри продати свою яхту Kaiser, а отримані кошти – спрямувати на програму відновлення Харкова. Утім яхту досі не продано, і за останній місяць її не бачили в портах, повідомляє журналіст Михайло Ткач.

"Яхта Kaiser, яку олігарх Ярославський на початку вторгнення обіцяв продати і допомогти харків‘янам, уже місяць не заходить в порти, побувала біля всіх берегів Італії, і втретє повернулась на Сардинію. Харків‘яни почекають, а літо – ні", – зазначає Ткач.

Яхта Ярославського

Незабаром після вторгнення РФ до України президент групи DCH (Development Construction Holding) Олександр Ярославський, що виїхав з Україні в лютому 2022 року, пообіцяв продати свою 60-метрову моторну яхту 2011 року побудови Kaiser від Abeking & Rasmussen на 12 гостей, а отримані кошти спрямувати на відновлення Харкова.

Відео дня

У травні минулого року яхту була виставлено на продаж на порталі Worth Avenue Yachts за 49,5 млн євро. Утім на початку 2023 року оголошення видалили, так її і не продавши.

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