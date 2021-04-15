За словами заступника міністра, це сприятиме боротьбі з корупцією.

Міністерство цифрової трансформації восени в рамках антикорупційного проекту "е-Акциз" запустить електронний акциз та електронну акцизну марку.

Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Читайте такожВ Україні хочуть повернути дорожній збір з власників авто

"Запускаємо великий антикорупційний проект "е-Акциз", щоб подолати мільярдну корупцію в цій сфері і вивести ринок акцизів з тіні. Вже восени Мінцифри разом з Державною податковою службою запустять електронний акциз та електронну марку", - написав він.

За словами Борнякова, це суттєво спростить процес замовлення, обліку та оплати марок для виробників та експортерів, сприятиме боротьбі з корупцією завдяки мінімізації впливу людського фактору.

Також це дозволить посилити контроль за обігом підакцизних товарів на державному рівні та створити дієвий механізм боротьби з фальсифікованими або незаконно ввезеними на територію України підакцизними товарами.

"Що важливо, кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн і миттєво повідомити про порушення", - підкреслив заступник міністра.

Що цьому передувало

Раніше віце-прем'єр-міністр-міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що міністерство і Державна податкова служба запустять антикорупційний проект «е-Акциз». Пілотною сферою використання електронних марок, за його словами, стане алкогольна продукція.

Головні новини України на світу на ранок 1 квітня

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець