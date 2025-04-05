Ексклюзивне виключення Росії зі списку тарифікованих країн не допомогло.

Росія стала однією з небагатьох країн, які повністю уникли нових мит на поставки товарів в США. Однак навіть опосередкований ефект виявився відчутним для російської економіки, пише Newsweek.

Після того, як Трамп розв’язав світову тарифну війну, на російських фондових біржах стався обвал. Так, капіталізація компаній Московської біржі (MOEX) знизилася на 23,7 мільярда доларів. Індекс MOEX Russia, який відстежує 43 найбільші публічні компанії Росії, втратив 8% за тиждень, що є найбільшим падінням з вересня 2022 року, коли оголошення Путіна про масову мобілізацію сколихнуло ринки.

Зокрема просіли в ціні акції таких російських гігантів як "Сбербанк" (5,2%), "Газпром" (4,9%), металургійний і вугільний гігант "Мечел" (7%) і газова компанія "Новатек" (5,4%).

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Як пояснюють аналітики, трампівські тарифи, ймовірно, призведуть до охолодження світової економіки і скорочення попиту на нафту, а отже і цін на неї. А це вже вдарить по Росії.

Окрім опосередкованого ефекту від глобальних тарифів Трампа, на російську біржу вплинули плани ОПЕК збільшити видобуток нафти у травні більш ніж утричі. Так ОПЕК хоче компенсувати негативний вплив американських мит: продавати більше нафти, щоб отримувати ті самі гроші. А це призведе до ще більшого зниженні ціни на неї.

Скорочення нафтових доходів стане величезною проблемою для Кремля, якому треба якось фінансувати війну та платити по боргах, які уряд вже набрав за час війни.

"Масштабна криза розгортається на наших очах", – заявив Євген Коган із Вищої школи економіки в Москві.

Тарифна війна Трампа: останні новини

Як писав УНІАН, президент США Дональд Трамп вже почав обговорювати умови пом’якшення мит на імпорт із представниками В’єтнаму, Індії та Ізраїлю. Раніше Трамп прямо заявляв, що він відкритий для переговорів про тарифи.

Також ми розповідали, що запроваджені Трампом високі мита на імпорт доволі сильно нагадують те, що вчинив Давній Рим дві тисячі років тому. І тоді це призвело до зростання інфляції, розквіту чорних ринків і, як наслідок, економічного послаблення імперії.

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