Податкова служба передасть Міноборони дані про чоловіків 18–60 років: що вирішив уряд

Передача даних має відбутися протягом 90 днів.

Кабінет міністрів доручив Державній податковій службі передати до Міністерства оборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років для актуалізації інформації в реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це йдеться у постанові уряду № 981.

Згідно з документом, Державна податкова служба має протягом 90 календарних днів передати Міноборони відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо всіх громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких повинна міститися в Реєстрі "Оберіг". Це робиться для актуалізації даних військового обліку.

Також уряд зобов'язав Міноборони забезпечити роботу програмних інтерфейсів для обміну інформацією з іншими державними реєстрами та базами даних.

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Окремо документ передбачає, що після створення технічної можливості Міноборони разом з Офісом Генерального прокурора визначать порядок отримання в електронному вигляді інформації про кримінальні провадження щодо призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Крім цього, протягом шести місяців має бути налагоджено електронну взаємодію між Реєстром і системами Міністерства закордонних справ. Це дозволить українським консульствам перевіряти дійсність військово-облікових документів під час надання консульських послуг.

Водночас Кабмін наголосив, що доступ до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, залишатиметься обмеженим.

Військово-облікові дані – інші новини

Нагадаємо, що українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років без подання ними військово-облікових документів.

Раніше УНІАН писав, що якщо військовозобов’язаний переходить з одного місця роботи, що надає відстрочку від мобілізації, на інше місце роботи теж з відстрочкою, тоді особисто повідомляти про це ТЦК не обов'язково.

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