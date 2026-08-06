Податкова служба передасть Міноборони дані про чоловіків 18–60 років: що вирішив уряд

Кабінет міністрів доручив Державній податковій службі передати до Міністерства оборони дані про чоловіків віком від 18 до 60 років для актуалізації інформації в реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Про це йдеться у постанові уряду № 981.
Згідно з документом, Державна податкова служба має протягом 90 календарних днів передати Міноборони відомості з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо всіх громадян України віком від 18 до 60 років, інформація про яких повинна міститися в Реєстрі "Оберіг". Це робиться для актуалізації даних військового обліку.
Також уряд зобов'язав Міноборони забезпечити роботу програмних інтерфейсів для обміну інформацією з іншими державними реєстрами та базами даних.
Окремо документ передбачає, що після створення технічної можливості Міноборони разом з Офісом Генерального прокурора визначать порядок отримання в електронному вигляді інформації про кримінальні провадження щодо призовників, військовозобов'язаних та резервістів.
Крім цього, протягом шести місяців має бути налагоджено електронну взаємодію між Реєстром і системами Міністерства закордонних справ. Це дозволить українським консульствам перевіряти дійсність військово-облікових документів під час надання консульських послуг.
Водночас Кабмін наголосив, що доступ до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, залишатиметься обмеженим.
Військово-облікові дані – інші новини
Нагадаємо, що українські консульства за кордоном не зможуть надавати послуги військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років без подання ними військово-облікових документів.
Раніше УНІАН писав, що якщо військовозобов’язаний переходить з одного місця роботи, що надає відстрочку від мобілізації, на інше місце роботи теж з відстрочкою, тоді особисто повідомляти про це ТЦК не обов'язково.