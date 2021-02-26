На думку глави норвезького Пенсійного фонду, як і у випадку з технологічними компаніями, на ринок соціально-відповідальних інвестицій в короткостроковій перспективі може чекати обвал.

Норвезький Пенсійний фонд, що є найбільшим резервним фондом планети, попередив про формування нового "міхура" на світовому фінансовому ринку.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву голови Фонду Nicolai Tangen.

Читайте такожАмериканський економіст застеріг від покупки біткоїна слідом за Маском

На його думку, ситуація з попитом на соціально відповідальні інвестиції в компанії, що відповідають нормам ESG (environmental, social and governance), нагадує обставини, які передували появі «міхура доткомів», що виник у другій половині 1990-х — початку 2000-х. Тоді різко зріс інтерес до вкладень в акції з'явилися всюди інтернет-компаній, що завершилося ринковим обвалом і розоренням багатьох інвесторів.

Як пише видання, за словами Голови Фонду, після того, як «бульбашка доткомів» лопнула і котирування технологічних компаній впали, сектор продовжив розвиватися. Зараз пережили кризу компанії коштують більше, ніж на піку 20 років тому.

На думку глави норвезького Пенсійного фонду, як і у випадку з технологічними компаніями, ринок соціально-відповідальних інвестицій в короткостроковій перспективі може чекати обвал. Однак у довгостроковій перспективі вони мають значний потенціал.

Відмова фонду від інвестицій

У січні 2021 року Норвезький Пенсійний фонд почав відмовлятися від негативно впливають на екологію інвестицій в нафту і газ три роки тому. Завдання організації - збільшити вкладення у відновлювані джерела енергії. Їх частка у фонді, обсяг якого становить 1,3 трильйона доларів, повинна досягти приблизно 1 відсотка.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Олена Коваленко