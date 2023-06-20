Наприкінці серпня 2022 року Bosch почав шукати покупця на свої підприємства, зупинені через вторгнення Росії в Україну.

Німецька компанія Bosch розглядає можливість продажу своїх заводів із виробництва побутової техніки в країні-агресорі Росії. У покупці зацікавлені китайські інвестори, серед яких Midea і Hisense.

Про це пише російське видання "Коммерсантъ" із посиланням на свої джерела. Одне з них стверджує, що Hisense уже погодила покупку, хоча в самій Bosch кажуть, що переговори ще не завершені.

Видання пише, що на початку року Bosch "почав внутрішній тендер" і визначив основне коло претендентів, серед яких, окрім Hisense, була китайська Midea, а також невідомий турецький інвестор.

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"Midea не зробила гідної фінансової пропозиції, турецький інвестор, навпаки, запропонував велику суму, але перемогла Hisense, що розвиває спільні проекти з Bosch по всьому світу", - пише "Коммерсантъ".

Більш того, Hisense запропонувала "найбільш зручні умови зворотного викупу, якщо Bosch захоче повернутися" на російський ринок.

Російський підрозділ Bosch, "БСХ Побутові прилади" заявляє, що заводи ще не продані, і компанія "розглядає різні варіанти відповідно до вимог законодавства". І відмовилися повідомляти подробиці, "поки не буде прийнято фінальне рішення".

Відзначається, що німецький Bosch володіє двома заводами з виробництва побутової техніки під Санкт-Петербургом. Наприкінці серпня 2022 року компанія почала шукати покупця на свої потужності через простій виробництва, заморожений через вторгнення Росії в Україну. Тоді співрозмовники оцінювали вартість активів не менше ніж в $45 млн.

Вихід з російського ринку німецьких компаній

Як повідомляв УНІАН, минулого року найбільший німецький виробник професійної косметики Wella Company заявив про відхід з російського ринку після 28 років роботи там.

Про плани продати свій завод в Московській області заявляв і відомий німецький автовиробник Mercedes-Benz.

А ось німецький виробник фотоапаратів Leica Camera AG почав поставляти в Росію біноклі з лазерним далекоміром і приціли нічного бачення. І це попри заяви компанії про відхід з російського ринку. Після початку війни компанія ніби змінила спеціалізацію з ультрадорогих камер на товари подвійного призначення.

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