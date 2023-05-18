Поставки товарів подвійного призначення в РФ відбуваються всупереч торішнім заявам Leica Camera AG про те, що вони йдуть з російського ринку.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну німецький виробник фотоапаратів Leica Camera AG почав поставляти в Росію біноклі з лазерним далекоміром і приціли нічного бачення. Лазерні далекоміри та нівеліри швейцарської компанії Leica Geosystems також потрапляють до Росії, але через треті країни.

Таке обладнання можна використовувати у військових цілях, наприклад для коригування артилерійського вогню. Про це йдеться в матеріалі The Insider.

Leica - один із виробників люксових фотокамер і оптики. Але також компанія виробляє приціли, біноклі та окуляри під брендом Mykita.

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Поставки товарів подвійного призначення в РФ відбуваються всупереч торішнім заявам Leica Camera AG про те, що вони йдуть з російського ринку. Але реальні дії німецької компанії, зазначає The Insider, не відповідають цій заяві.

Повідомляється, що в Росії у Leica Camera є своя філія - "Лєйка Камера Раша". Після заяви про відхід із РФ цю філію лише перейменували - вона стала називатися "Вєчєрняя заря". Але засновники компанії залишилися колишніми: 99% належить Leica Camera Austria GmbH, ще 1% - AHK Vermögensverwaltung GmbH. Очолює російський підрозділ громадянин Німеччини Клаус Гауер, який працював до цього в російському представництві Volkswagen.

"Після початку війни компанія ніби змінила спеціалізацію з ультрадорогих камер на товари подвійного призначення", - пише The Insider.

Наприклад, якщо за 2020 і 2021 роки "Лєйка Камера Раша" отримала тільки одну декларацію на біноклі з далекомірами, то в 2022 році навпаки: компанія оформила лише одну декларацію на імпорт фотокамер і три - на прилади нічного бачення. Уже після того, як звірства росіян у Бучі стали відомі всьому світові, "Лєйка Камера Раша" оформила одразу три декларації на імпорт біноклів і прицілів: 6 липня, 18 листопада, та 15 грудня 2022 року.

Такі декларації отримують для митного оформлення першої партії товару, а подальші поставки зазвичай оформляються вже за існуючою декларацією, яка діє кілька років.

При цьому наголошується, що Leica формально не порушила санкції, так як Європейський союз заборонив поставки в Росію біноклів і прицілів нічного бачення тільки через рік після початку війни, 25 лютого 2023 року в десятому пакеті санкцій.

Швейцарські далекоміри через китайських посередників

Швейцарське обладнання, включаючи лазерні далекоміри й тахіометри, також потрапляють до Росії. Ці геодезичні прилади використовують для вимірювання відстаней і кутів нахилу до віддалених об'єктів, але також вони можуть застосовуватися для коригування артилерійського вогню.

Геодезичне обладнання "Лєйки" виробляє швейцарська компанія Leica Geosystems AG. У Росії ця компанія діяла через дочірнє підприємство ТОВ "Гексагон Геосистемс Рус", 95% у якій належить швейцарському Leica Geosystems AG, а 5% - голландському Leica Geosystems Holdings B.V.

"На відміну від німецької Leica Camera, швейцарська компанія не виступала з гучними заявами, просто згорнувши російський бізнес після початку війни. Останні декларації на імпорт були оформлені в березні 2022 року, і на кінець 2022 року товарні запаси компанії оцінювалися в 4 тисячі рублів (близько 50 доларів на сьогоднішній день, - УНІАН), тоді як роком раніше вони становили 563,88 млн рублів (за курсом на 18 травня 2023 року це майже $7 млн, - УНІАН)", - пише The Insider.

Проте, товари цієї компанії продовжують потрапляти на російський ринок. Його завозять так звані офіційні дилери геодезичних приладів Leica: "Геооптик", "Геоспектр", "Русгеоком", "Профприлад" і ЦПІ через інші країни.

"Усього з травня 2022 по квітень 2023 року російські імпортери оформили 24 декларації на продукцію Leica Geosystems AG, завозячи її через китайських і турецьких посередників. Низка цих компаній раніше виступала постачальником для міністерства оборони РФ і силових відомств", - пишуть журналісти.

Обхід санкцій проти Росії

Як повідомляв УНІАН, попри санкції до Росії продовжували надходити товари, які вона могли використовувати у військових цілях для нападу на Україну і вчинення проти наших громадян воєнних злочинів. Деякі західні компанії відмовилися залишати російський ринок, фактично безпосередньо фінансуючи війну платежами до бюджету РФ, деякі робили вигляд, що пішли або в "активному пошуку варіантів виходу", але поки також поповнюють бюджет країни-терористки.

Нещодавно стало відомо, що ЄС вперше почав розглядати питання введення санкцій проти Китаю за підтримку російського військово-промислового комплексу в ході війни в Україні. Йдеться про сім китайських компаній, обвинувачених у продажу РФ обладнання, яке може бути використано в зброї.

Тим часом, Казахстан перекрив канал "паралельного імпорту" в Росію. Раніше через країну йшов основний потік санкційних товарів.

Відомо, що нові санкції, які готують проти РФ, повинні будуть закрити лазівки у раніше введених обмеженнях і вирішити проблему їх обходу. США і Японія готують свої власні пакети санкцій.

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