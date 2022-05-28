Рішення Wella критичне для російської індустрії — це був перший закордонний виробник професійної косметики, з якого почалася робота галузі.

Після 28 років роботи на російському ринку найбільший німецький виробник професійної косметики Wella Company заявив про те, що він йде з російського ринку.

Рішення було ухвалено на тлі повномасштабного військового вторгнення Росії на територію незалежної України.Про це повідомляє російське видання Комерсант.

Як пише видання, рішення Wella критичне для індустрії — це був перший закордонний виробник професійної косметики, з якого почалася робота галузі.

Wella Company перестане виробляти та продавати продукцію під своїм брендом в Росії. Права власності на бізнес передадуть місцевим топ-менеджерам.

Ситуація на російському ринку:

Війська РФ увірвалися на українську територію рано вранці 24 лютого.

Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну засудив фактично весь світ, багато країн ввели проти держави-агресора санкції.

Microsoft, IBM, Cisko, Starbucks, Coca-Cola, Mcdonald's, японська телеком-корпорація NEC Group та інші компанії призупинили співпрацю з Росією.

19 квітня 2022 року німецька компанія Henkel, яка виробляє косметику і побутову хімію заявила про припинення діяльності в Росії.

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