Компанія також анонсувала три нові відділення.

Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила своє четверте відділення в Чехії. Як повідомляє прес-служба компанії, відділення Nova Post працює у місті Ліберець за адресою Dr. M. Horákové 11/76 з понеділка по суботу. Термін доставки - від 5 робочих днів.

"Ліберець став третім чеським містом, де компанія відкрила власне відділення Nova Post. У відділенні можна відправити та отримати посилки вагою до 30 кг", - йдеться в повідомленні.

Вартість доставки з України у Чехію

Документи до 1 кг - 500 грн;

посилки до 2 кг - 550 грн;

посилки до 10 кг - 850 грн;

посилки до 30 кг - 1800 грн.

Крім того, українці можуть замовити доставку кур’єром Nova Post до 200 кг з України на будь-яку адресу у Ліберці. Доставка кур’єром сплачується додатково +100 грн для відправлень до 30 кг, або +250 грн за кожні 100 кг.

Відео дня

"Цього року ми плануємо відкрити відділення у містах Пльзень, Острава та Чеське Будейовіце, а також збільшити кількість пунктів видачі посилок, щоб стати до клієнта ще ближчими", - зазначив СЕО Nova Post в Чехії Андрій Артеменко.

"Нова пошта" в Європі - що відомо

"Нова пошта" вже відкрила 89 відділень у Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.

1 грудня 2023 року "Нова пошта" відкрила третє відділення Nova Post у Чехії - місті Брно.

Наприкінці 2023 року компанія відкрила перше відділення в Італії - у місті Мілан.

Вас також можуть зацікавити новини: