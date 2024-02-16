За словами нардепа, тренд на відбілення зарплат є висхідним.

За підсумками 2023 року одним з помітних трендів стало відбілювання заробітних плат в Україні. Про це заявив в Telegram голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Примітно, що бізнес це робить самостійно, на випередження тих негативних наслідків, які зарплати в конвертах тягнуть. Дуже важливою є і роз’яснювальна робота ДПС з бізнесом щодо цього питання", – зазначив наредеп.

За його словами, у І кварталі минулого року 31,6 тисяч суб’єктів господарювання нарахували та сплатили ПДФО та єдиний соціальний внесок з зарплат менших, ніж середні заробітні плати по регіону.

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Однак вже у червні-жовтні 2023 року 19,6 тисяч суб’єктів господарювання підвищили зарплату, а 3 тисячі субʼєктів господарювання підвищили та досягли рівня середньої заробітної плати по регіону. Це дало змогу додатково отримати майже 2,296 млрд гривень ПДФО.

При цьому тренд на відбілення зарплат висхідний, додав парламентарій.

Зарплати в Україні

У 2024 році очікується зростання заробітних плат українців. Таким прогнозом Національного банку України поділилася перша заступниця голови установи Катерина Рожкова.

За підсумками третього кварталу 2023 року середньомісячна заробітна плата склала 17 937 грн. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то показник підвищився на 22,7%.

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