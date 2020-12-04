В Асоціації зазначають, що в "новому" проекті залишилися ті самі недоліки, що й в ранній версії.

Європейська Бізнес Асоціація (ЕВА) заявила, що проєкт закону №4358 "Про внесення змін до деяких законів України з охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну" є практично копією проєкту №2813, який через суперечливі норми був відкинутий профільним комітетом Ради.

Про це повідомляє Обореватель.

Як говориться в заяві ЄВА, до 1 вересня існувало кілька законопроєктів, які стосувалися охорони здоров'я населення від шкідливого впливу тютюну. Вони були настільки радикальні й при цьому суперечливі, що бізнес-спільнота виступила проти них.

В результаті було запропоновано створити робочу групу, куди б увійшли та представники бізнесу. Депутату від "Слуги народу" Ладі Булах було доручено підготувати законопроєкт, який передбачає імплементацію вимог Директиви Європарламенту, що стосуються виробництва, представлення і продажу тютюну та супутніх товарів.

Але робоча група була створена лише формально, а її члени брали участь тільки в обговоренні, а не в розробці законопроєкту, і не були ознайомлені з його текстом до його реєстрації в ВР. При цьому до роботи над проектом була залучена антитютюнова громадська організація "Життя", відома тим, що регулярно вимагає вводити надмірні та необґрунтовані обмеження для тютюнової галузі.

ЕВА проаналізувала документ і констатувала, що редакція проєкту №4358 майже повністю ідентична проєкту №2813.

"Робоча група була свого роду окозамилюванням для представників бізнесу та громадськості, завдяки якій була створена ілюзія роботи над законопроєктом", - обурені в ЕВА.

В Асоціації зазначають, що в "новому" проєкті залишилися ті ж недоліки, що і в попередній версії.

По-перше, термінологія законопроєкту ("тютюнові вироби", "викиди", "упаковка" та інше) не відповідає значенню термінів, встановлених Директивою 2014/40 / ЄС, а визначення "електронні сигарети" не узгоджується з чинним законодавством.

По-друге, в проєкті відсутні положення щодо адаптації законодавства України до вимог тієї самої Директиви, що стосуються правил маркування бездимних тютюнових виробів, регулювання транскордонного дистанційного продажу тютюнових виробів, порядку визначення наявності характерного смаку і аромату в тому чи іншому тютюновому виробі, хоча в ЄС такий порядок передбачений.

Також в проекті №4358 залишилися заборони на продаж сигарет не досягли 21 року, викладку сигарет на вітринах і виробництво пачок зі скошеними краями, чого не потрібно жодної європейської директиви й навіть Рамковою Конвенцією ВООЗ по боротьбі з тютюном.

ЕВА закликала нардепів доопрацювати законопроєкт №4358 з урахуванням думки бізнесу, щоб створити правила гри, які допомагають міжнародній торгівлі, а не перекреслюють можливості для неї.

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Автор: УНІАН