Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста тощо.

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’зку, попереджає про зростання кількості шахрайських сторінок у соціальній мережі Facebook.

Про це йдеться в заяві Держспецзв'язку.

Зловмисники використовують тематику грошових компенсацій, фінансової допомоги від ООН, Європейського суду з прав людини, Товариства Червоного Хреста тощо. Обіцяють виплати "за рахунок конфіскованих активів РФ", посилаються на нечинні рішення різних органів влади України.

Відео дня:

В оголошеннях пропонують перейти за посиланням, яке веде на фішингову сторінку так званого "Єдиного компенсаційного центру повернення невиплачених грошових коштів". На цьому сайті користувачам пропонують отримати виплату за умови надання персональної інформації та здійснення додаткового платежу. Як результат – дані банківської картки будуть скомпрометовані.

Що робити:

Довіряйте інформації тільки з офіційних сайтів держорганів – надто коли йдеться про якісь виплати. Перевіряйте дані. За потреби уточніть телефоном або під час особистого візиту.

Ніколи не вводьте реквізитів платіжних карток на незнайомих та підозрілих вебсайтах.

Якщо дані платіжної картки помилково введено на шахрайському вебсайті – негайно заблокуйте картку за допомогою мобільного застосунку, гарячої лінії банку або через інтернет-банкінг.

Перелік шахрайських сторінок на сайті CERT-UA.

Війна в Україні та шахраї:

7 липня у ПриватБанку заявили про аферистів, які під виглядом виплат українцям від ООН, ЄС, ПриватБанку, "Дії" і навіть НАТО пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт та пройти опитування (заповнити персональні дані й дані банківських карток) для отримання допомоги.

27 липня "ПриватБанк" попередив про нову схему шахраїв в Україні.

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