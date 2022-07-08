Кому війна і горе, а кому - новий спосіб заробити.

В Україні виявили нову шахрайську схему. Зловмисники використовують соціальні виплати від різних організацій, щоб нажитися.

Як попередив у Facebook ПриватБанк, зараз у Telegram-каналах поширюється інформація про виплати українцям від ООН, ЄС, ПриватБанку, "Дії" і навіть НАТО. Шахраї пропонують клієнтам перейти за посиланням на фішинговий сайт та пройти опитування (заповнити персональні дані й дані банківських карток) для отримання допомоги.

"Ніколи не переходьте за такими посиланнями. Ви втратите свої гроші", - наголосили у банку.

У відомстві зазначають, що банк не створював канали та боти для виплат у Telegram чи інших месенджерах. Поготів для отримання коштів не потрібно вказувати конфіденційні дані, зокрема номери карток, PIN-коди та паролі.

Щоб не потрапити у пастку шахраїв, запам'ятайте:

не переходьте за сумнівними посиланнями: безпечні сайти містять значок замка біля адреси, у шахрайських його не буде;

не можна нікому говорити номер картки, її термін дії та CVV-код, паролі й PIN-коди;

довіряйте лише офіційним джерелам інформації. Усі офіційні виплати від міжнародних організацій, що здійснюються через ПриватБанк, містяться на офіційному сайті.

Раніше, як писав УНІАН, ПриватБанк різко підвищив картковий курс до ринкового, слідом за найбільшим банком свої курси підвищили monobank та інші великі фінустанови. Все через махінації з валютою.

Вас також можуть зацікавити новини: