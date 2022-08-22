Зазначається, що ця проблема актуальна тільки для користувачів мобільної версії соцмережі на iPhone або iPad.

Користувач соцмережі Facebook зіткнулися з несподіваною проблемою – неможливістю редагувати вже опубліковані пости.

Зазначається, що ця проблема наразі актуальна тільки для користувачів мобільної версії соцмережі на iPhone або iPad.

Вперше про проблему користувачі почали повідомляти ще кілька днів тому, після останнього оновлення, але поки ніяких коментарів, що стосуються неможливості редагувати пости, від представників соцмережі не було.

Зауважимо, що неможливість редагувати пости після публікації є головною "фішкою" іншої популярної платформи – Twitter. Концепція полягала в тому, щоб не можна було поміняти сенс твіту після того, як його почали обговорювати й ретвітити.

Чи зважиться Facebook на такий крок – малоймовірно. Найімовірніше, причиною помилки послужив баг в оновленні, який найближчим часом виправлять. Щоправда, чому в такому випадку проблема актуальна тільки для "яблучних" користувачів – незрозуміло.

Раніше УНІАН писав, що Instagram відмовився від низки нововведень через звинувачення у схожості з TikTok. Користувачам не припав до смаку новий дизайн стрічки публікацій, який передбачає повноекранне відображення постів.

А тим часом український TikTok вивели зі спільного з РФ регіону і перевели в Європейський. Зазначалося, що перебування України в одному регіоні з країною-агресором призводило до багатьох випадків блокувань контенту. Зокрема, пов'язаного з війною.

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