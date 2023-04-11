Комісія справедливої торгівлі Кореї заявила про те, що компанія Google намагалася заблокувати зростання конкурента корейської платформи One Store Co.

Південна Корея оштрафувала Google Alphabet на 32 мільйони доларів за витіснення місцевого конкурента з ринку мобільних додатків.

Комісія справедливої торгівлі Кореї заявила про те, що компанія Google намагалася заблокувати зростання конкурента корейської платформи One Store Co., повідомляти Bloomberg.

Google нібито попросив деякі корейські ігрові компанії, включаючи NCSoft Corp. і Netmarble Corp., а також менші фірми та китайські компанії, ексклюзивно випустити свої нові ігри в Google Play Store, в обмін на те, що Google рекламує їхні ігри та надає подальшу підтримку за кордоном.

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Регулятор заявив, що Google почав робити такі пропозиції в червні 2016 року, коли One Store приступив до роботи в Кореї, і продовжував їх до квітня 2018 року.

Ця діяльність завадила можливості One Store залучати нові ігри і призвела до падіння продажів, а дохід Google збільшився на близько 1,8 трильйона вон.

Google, яка контролює приблизно три чверті корейського ринку мобільних додатків, заперечує дане звинувачення.

"Порушення закону не було", - сказав представник Google у письмовій заяві, додавши, що це відкрита платформа, яка дає розробникам контроль над тим, як вони поширюють свої програми.

Google та штрафи

У грудні 2021 року суд в Росії оштрафував Google і Meta на кілька мільярдів рублів. Штраф був винесений за відмову видалити заборонену російським законодавством інформацію.

15 березня 2021 року стало відомо про те, що на Google подали в суд через стеження за користувачами.

У прелі 2021 року Антимонопольний комітет оштрафував українську філію Google на мільйон гривень. Комітет вів розслідування за заявою фізичної особи про блокування його облікового запису в додатку.

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