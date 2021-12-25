Штраф винесено за відмову видалити заборонену російським законодавством інформацію.

Суд в Росії оштрафував Google і Meta в загальному на 9,2 мільярда рублів.

Як повідомляє DW, світовий суд Москви оштрафував компанію Meta Platforms, що володіє соціальною мережею Facebook, майже на 2 мільярди рублів за відмову видалити заборонену російським законодавством інформацію. Кількома годинами раніше суддя тієї ж ділянки оштрафував американський інтернет-концерн Google більш ніж на 7,2 мільярда рублів - також за невидалення забороненого в Росії контенту.

"Вперше російським судом призначені штрафи, що становлять частку від виручки зазначених компаній за рік в Росії, а саме: 7,22 млрд рублів для Google LLC і 1,99 млрд рублів для Facebook Inc", - йдеться в повідомленні Роскомнагляду.

Читайте такожGoogle більше не найвідвідуваніший сайт у світі: хто потіснив пошукового гігантаОбидві компанії визнані винними за ч.5 ст. 13.41 КоАП РФ (повторне вчинення правопорушення, пов'язаного з невидаленням власником мережі "Інтернет" інформації, якщо обов'язок по її видаленню передбачений законодавством РФ). За дане правопорушення для юридичних осіб передбачено штраф у розмірі від 5 до 10 відсотків сукупного розміру виручки, отриманої за календарний рік, що передує року, в якому було виявлено адміністративне правопорушення.

Адміністративні протоколи, за якими суд виніс рішення, Роскомнагляд склав щодо Google і Meta 4 і 27 жовтня відповідно. У п'ятницю у відомстві заявили, що обом компаніям загрожують нові оборотні штрафи у зв'язку з тим, що вони не видалили ще 4,6 тисячі заборонених матеріалів.

"Матеріали, які наведені в протоколах - мала частина масиву контенту, який порушує російське законодавство", - зазначає Роскомнагляд.

Рішення мирового суду поки не вступили в законну силу, так як у Google і Meta після отримання представниками повного судового рішення буде 10 діб для оскарження. Після вступу рішень в силу, згідно з російським законодавством, у компаній буде 60 діб для добровільної оплати штрафу. У разі несплати штраф буде стягнуто примусово.

Роскомнагляд з 11 лютого складає адміністративні протоколи щодо соцмереж, які не видалили або несвоєчасно видалили заклики до неповнолітніх брати участь у несанкціонованих акціях протесту.

Найбільші інтернет-сервіси - Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok - неодноразово притягувалися в Росії до відповідальності за невидалення забороненого російськими законами контенту. Загальна сума штрафів щодо цих компаній вже становить близько 200 мільйонів рублів.

Нагадаємо, модератори подали до суду на TikTok через перегляд жорстких відео.

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