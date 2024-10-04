Такий крок є частиною зобов'язань України у процесі інтеграції до ЄС.

Державна податкова служба передала інформацію про фінансові рахунки нерезидентів до податкових органів інших країн та отримала від них дані про рахунки громадян України за кордоном. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Такий міжнародний автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки став першим за стандартом Common Reporting Standard (CRS). У міністерстві зазначили, що таким чином Україна зробила "важливий крок у напрямку підвищення прозорості фінансових операцій та боротьби з ухиленням від сплати податків".

"Предметом обміну стала інформація про фінансові рахунки, які ведуть фінансові установи (банки, страхові та інвестиційні компанії тощо) та які належать резидентам юрисдикцій-партнерів, а саме: ім'я власника, його адреса, податкове резидентство, податковий номер, дата та місце народження, дані про фінансову установу, дані про рахунок: залишок станом на кінець звітного періоду, загальна сума дивідендів, процентів або інших доходів", - додали у повідомленні.

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У Міністерстві фінансів підкреслили, що такий крок є частиною зобов'язань України у процесі вступу до ЄС та спрямований на підвищення "прозорості податкової сфери".

Що таке Common Reporting Standard (CRS)

У Мінфіні зазначили, що CRS передбачає щорічний автоматичний обмін інформацією про визначені види фінансових рахунків між країнами, які приєднались до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки.

"Податкові органи щорічно отримують масив даних щодо тих іноземних рахунків, які належать їх податковим резидентам, або які належать організаціям, що перебувають під контролем таких резидентів. У відповідь юрисдикції надають аналогічну інформацію податковим органам держав-партнерів щодо рахунків їх податкових резидентів. Збір інформації про рахунки, що підлягає обміну, здійснюють фінансові установи, які подають звіти податковим органам юрисдикцій, де вони здійснюють діяльність", - додали у повідомленні.

У відомстві уточнили, що перший звітний період тривав з 1 липня до 31 грудня 2023 року, а перший обмін інформацією успішно закінчився 30 вересня 2024 року.

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Раніше у Міністерстві економіки пояснили, чому зростають ціни в Україні. У відомтсві наголосили, що на це впливає подорожчання електроенергії, відсутність профіциту сільгосппродукції, дефіцит робочих рук та інші причини.

Своєю чергою голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що в Україні можуть скасувати норму про несплату ПДВ для посилок з-за кордону, ціна яких становить менше 150 євро.

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