Гетманцев зазначив, що відсутність ПДВ для посилок на суму до 150 євро вносить "перекоси в оподаткуванні".

В Україні можуть скасувати норму про несплату ПДВ (податок на додаму вартість) для посилок з-за кордону, вартість яких становить менше 150 євро.

Про це на форумі "Бізнес і війна" сказав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Депутати вже готують відповідний законопроєкт.

"Спілкуючись із бізнесом, я не чув іншого підходу – пільгу у вигляді 150 євро треба прибрати. Ми закінчуємо підготовку відповідного законопроєкту, внесемо його, зволікати не будемо. Попри те, що певний прошарок нашого населення буде незадоволений", – заявив політик.

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Він зазначив, що відсутність ПДВ для посилок на суму до 150 євро вносить "перекоси в оподаткуванні". За його словами, український виробник має сплачувати ПДВ, тоді як ті, хто робить такі ж товари умовно в Китаї, ПДВ не сплачує.

"З погляду державної податкової політики це абсолютний нонсенс, безглуздя. Ми гнобимо людей, які тут створюють додану вартість, сплачують податки, на користь людей, яких ми навіть не знаємо", – наголосив Гетманцев.

Гетманцев вважає, що держава "дуже запізнилася" з таким рішенням. Раніше в Раді вже звучала ідея про підвищення ставки ПДВ одночасно зі збільшенням військового збору, проте, як зазначив політик, її чомусь відкинули.

"Коли держава приходить до людей і каже: мені не вистачає на армію ось стільки, будь ласка, давайте кожен із нас скинеться на цю святу мету, і потрібно швидко, для цього є тільки дві відповіді на сьогодні - це військовий збір і ПДВ", – сказав він.

При цьому запровадження податку на розкіш Гетманцев вважає малоефективним.

Податки в Україні: інші новини

В Україні планують підвищити податки – зокрема, військовий збір. Проте, на думку народного депутата Ярослава Железняка, таке підвищення ляже на плечі тих, хто працює офіційно.

Нардеп вважає, що підвищення військового збору потрібно збалансувати підвищенням ПДВ. Він пропонує залишити ставку військового збору на рівні 1,5-3%, а ПДВ підвищити на 1-2%.

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