Орієнтація на клієнта, правильне фінансове планування, інвестиції в команду і робота в рамках закону. Це лише деякі з принципів, завдяки яким стала успішною компанія «ШвидкоГроші», представлена на ринку мікрокредитування вже 10 років.

«Приклад нашої роботи показує, що на перше місце, що б не сталося, завжди потрібно ставити клієнта і його потреби. Саме тому ми намагаємося вибудувати довгострокові відносини з людьми, які до нас звертаються. Якщо треба, ми шукаємо компроміси, допомагаємо клієнтові вийти на шлях розв’язання проблеми. Компаніям не варто боятися виявляти таку лояльність. Адже ми працюємо саме для споживача — для людини, якій бракує невеликої суми грошей на необхідні наразі речі», — розповідає директор компанії Олександр Холод.

За його словами, в «ШвидкоГроші» ніколи не використовують так звані «зірочки в договорах», коли деякі умови прописуються внизу дрібним шрифтом, і людина може їх не помітити. «Тільки максимально прозорі умови можуть забезпечити успіх компанії», - підкреслює Олександр Холод.

Загалом за 10 років роботи в компанії «ШвидкоГроші» сформувалися свої тренди, які виділяють її на тлі інших.

формат швидкої позики — оформлення за 20 хвилин: доступний продукт, багато відділень по всій країні;

обмеження розмірів неустойки. Якщо нараховувати клієнтові величезні відсотки, це не призведе ні до чого хорошого;

прозорі умови надання послуг.

Ще один важливий нюанс, який також сприяє розвитку, — це переведення спорів у судове поле. На рахунку компанії «ШвидкоГроші» — 99% виграних справ з питань заборгованості, визнання договору недійсним тощо.

Щоб стати успішною, компанія доклала багато зусиль, але ніколи не боялася і не боїться розвиватися, вкладати гроші у своїх працівників, створювати для них хороші умови і, головне, рухатися в ногу з вимогами часу.

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Автор: УНІАН