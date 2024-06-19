Майже всі поляки вважають, що їхня країна повинна зменшувати виплати допомоги українським біженцям.

Польські громадяни почали менш прихильно ставляться до українських біженців в усіх сферах, крім прийому українських дітей до польських шкіл.

Такі результати показало дослідження Варшавського університету та Економіко-гуманітарної академії, передає Rzeczpospolita. Зокрема, наразі лише 31% респондентів вважає, що Польща зобов'язана допомогти Україні, а у січні 2023 року так вважали 62%. А от тих, хто вважає, що Польща повинна "радше допомогти" – 43%. Пр цьому частка поляків, які виступили проти допомоги, збільшилася до 19%.

72% польських респондентів вважають, що, попри війну України з Росією, Польща повинна насамперед враховувати власні інтереси, а протилежної думки дотримуються лише 15%.

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За два роки вдвічі зросла кількість респондентів, які вважають, що Польща не повинна надавати додаткову підтримку Україні. Найбільше поляки підтримують матеріальну допомогу – тобто їжу та одяг, але кількість її прихильників впала з 79% до 62%.

В даний час лише 17% поляків згодні прийняти біженців з України з можливістю розселення, а понад рік тому таких було 37%. 61% опитаних хочуть, щоб українці повернулися на батьківщину після закінчення війни.

Більшість поляків (95%) також вважають, що Польща має скорочувати виплати допомоги українським біженцям.

Крім цього, тільки 7% польських респондентів дуже позитивно оцінюють відносини Польщі з президентом Володимиром Зеленським, а 18% – дуже негативно.

Українські біженці у Польщі

1 липня набудуть чинності нові умови для українських біженців. Одноразову допомогу 300 злотих (3 тис. грн) буде скасовано, зміняться правила отримання номера PESEL. Однією зі змін стане продовження терміну дії тимчасового захисту для українських біженців до 30 вересня 2025 року.

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