Москва більше не друг: торгівля між Туреччиною і Росією обвалилася через США

Мінфін США може вдарити по турецьких банках вторинними санкціями, якщо вони будуть причетні до експорту, що використовується у війні проти України.

Турецький експорт до Росії впав на початку 2024 року. Це може свідчити про те, що американські заходи з обмеження торгівлі товарами, які Москва використовує у війні проти України, починають приносити свої плоди.

Експорт із Туреччини до Росії за перші три місяці цього року впав на третину порівняно з аналогічним періодом 2023 року і становив 2,1 млрд доларів, згідно з підрахунками Financial Times.

Зниження відбулося після того, як наприкінці грудня адміністрація Байдена видала указ, на основі якого міністерство фінансів може накладати на банки вторинні санкції, якщо вони працюють із компаніями, на які поширюються заборони США через їхні зв'язки з російським військово-промисловим комплексом. Білий дім запровадив цей захід, щоб завадити торгівлі такими товарами, як мікрочіпи, які потрібні для війни проти України.

Відео дня

Таким чином, проблеми виникли в країнах, які постачали Росії заборонені товари, а це Китай і ОАЕ, колишні радянські республіки, включно з Вірменією і Казахстаном, а також Туреччина. Кремль же поскаржився на "безпрецедентний, відкритий, агресивний тиск" з боку США на банки в Туреччині.

Різке падіння експорту з Туреччини в Росію було зафіксовано з грудня 2023 року по лютий 2024 року, після чого в березні відбулося невелике відновлення. Торгівля залишається нижче рівня березня 2023 року, що може свідчити про те, що турецькі банки вивіряють свою стратегію дотримання санкцій.

Сезонний сільськогосподарський експорт зробив свій внесок у загальне падіння, але основна частина зниження сталася через скорочення експорту механічних товарів, транспортних засобів та інших категорій експорту, який швидко збільшився після 24 лютого 2022 року.

До списку "високопріоритетних" товарів, потрапляння яких до російського оборонного сектору особливо турбує, входять шарикопідшипники, лазери та комп'ютерне обладнання. Експорт Туреччини найчутливіших із цих товарів становив 8,8 мільйона доларів у грудні, потім впав до 2,2 мільйона доларів у лютому і трохи зріс до 5,2 мільйона доларів у березні.

Ознаки уповільнення турецько-російської торгівлі також спостерігаються на тлі поліпшення відносин Анкари з Вашингтоном цього року.

Відносини США і Туреччини - останні новини

Президент Реджеп Таїп Ердоган зняв своє вето на вступ Швеції до НАТО, а США погодилися продати Туреччині винищувачі F-16 на мільярди доларів.

Крім того, міністр енергетики Туреччини заявив, що Анкара прагне "диверсифікувати" свої поставки енергоресурсів у той час, коли вона залежить від російського газу і нафти для забезпечення своєї економіки вартістю в 1 мільярд доларів. Зокрема, турецька сторона веде переговори з американською компанією для укладення багатомільярдної угоди з купівлі скрапленого природного газу.

Вас також можуть зацікавити новини: