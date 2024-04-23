Примітно, що турецький президент Рейджеп Таїп Ердоган під час візиту німецького колеги в його країну перебував з офіційним візитом в Іраку.

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр приїхав до Туреччини з м'ясом для приготування денер-кебаба. Його візит приурочений до 100-річчя від дня встановлення дипломатичних відносин між Німеччиною та Туреччиною.

Німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр приземлився в Стамбулі, а разом із ним до Туреччини прилетів Аріф Келес - власник закусочної в Берліні, пише BILD. Його і ще кількох людей президент узяв із собою як представників німецько-турецької міграції. За словами Штайнмаєра, вони "допомагають формувати і формують наше суспільство".

Крім членів делегації в літаку Штайнмаєра знаходилося 60 кг м'яса для турецького денер-кебаба. Під час урочистого прийому в літній резиденції посла Німеччини президент допомагав готувати турецьку страву.

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Видання зазначає, що візит до Туреччини непростий для Штайнмаєра через те, що турецький президент Реджеп Таїп Ердоган останнім часом лякає Захід, виявляючи прихильність до бойовиків ХАМАС.

У зв'язку з цим видання нагадало, що кілька днів тому Ердоган прийняв у Анкарі "главу" зовнішньополітичного відомства ХАМАС Ісмаїла Ханію і назвав терористів "групою опору".

Під час виступу Штайнмаєра в Туреччині кілька десятків людей намагалися зірвати його промову гаслами із засудженням Німеччини та Ізраїлю. Деякі учасники акції тримали в руках фотографії, на яких Штайнмаєру прималювали вуса, як у Гітлера.

Примітно, що сам Ердоган під час візиту німецького колеги в його країну, перебував з офіційним візитом в Іраку.

Німецькі турки

На сьогодні в Німеччині проживає близько 3 млн осіб турецького походження. Робітники з Туреччини почали їхати до Німеччини в 1960-х роках.

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