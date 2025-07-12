Фіцо заявив, що якщо до вівторка не отримає гарантій захисту від наслідків запланованого припинення імпорту російського газу, то пакет санкцій блокуватиме й далі.

Словаччина хоче до вівторка, 15 липня, отримати гарантії захисту від наслідків запланованого припинення імпорту російського газу, які є умовою для підтримки 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це в суботу заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише Bloomberg.

За словами Фіцо, він обговорював це питання з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і назвав переговори "надзвичайно складними".

"Ми хочемо вирішити це питання до вівторка, оскільки напруженість зростає з усіх боків", – сказав Фіцо журналістам, повторивши свою позицію щодо припинення поставок російського газу: мовляв, такий крок призведе до зростання цін на енергоносії та зашкодить конкурентоспроможності Словаччини.

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Він вимагає, щоб ЄС підготував заходи для зниження високих витрат на транзит, надання фінансової підтримки домогосподарствам та промисловості у разі зростання цін на енергоносії, а також запропонував правові гарантії у випадку, якщо Словаччина зіткнеться з арбітражем з боку російського "Газпрому" щодо потенційного порушення контракту на суму 16 мільярдів євро.

Якщо ж Словаччина не отримає необхідних гарантій, вона готова й далі блокувати схвалення європейських санкцій проти Росії, запевнив Фіцо.

Планується, що міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрінуться у вівторок і зможуть проголосувати за новий пакет санкцій.

18-й пакет санкції ЄС проти Росії: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, у червні в Євросоюзі заявили про намір запровадити санкції проти Росії одночасно зі США, щоб підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до мирних переговорів. Зазначалося, що 18-й пакет санкцій ЄС включатиме обмеження для компаній, пов'язаних із двома газопроводами Nord Stream між Росією і Німеччиною, а також зниження граничного рівня цін на нафту.

Утім, Угорщина та Словаччина заблокували новий пакет санкцій проти РФ. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, таке рішення було ухвалене у відповідь на плани ЄС поетапно відмовитися від імпорту російських енергоносіїв. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо також заявив, що Словаччина не підтримає пакет санкцій, якщо Єврокомісія не запропонує шлях вирішення ситуації, у якій, за його словами, опиниться Словаччина, якщо блок поступово відмовиться від імпорту російських енергоносіїв.

Тим часом і Естонія погрожує заблокувати новий пакет санкцій ЄС. Таллінн, зокрема, вимагає, щоб у документі залишилося зниження граничних цін на російську нафту. Міністр закордонних справ країни Маргус Цахкна вважає, що встановлення нижчої ціни буде найсильнішою частиною нового пакета. За його словами, зниження ціни з нинішніх 60 доларів за барель до 45 було включено в початковий проєкт Європейської комісії.

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