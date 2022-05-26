Shell має намір продати свою частку в проекті з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2".

Британсько-нідерландська нафтогазова компанія Shell має намір продати свою частку в проекті з виробництва скрапленого природного газу "Сахалін-2".

Про це повідомляє Reuters.

Як пише видання, Shell веде переговори з групою індійських компаній, включаючи ONGC Videsh і Gail про продаж своїх 27,5% в проекті.

Переговори слідують за планами британської компанії вийти з усіх російських підприємств.

Відмова від російської нафти:

Компанія Shell, попри публічну заяву про відмову від російської нафти, продовжувала її купувати, використовуючи схему так званого змішування товару.

При цьому великі світові торгові будинки планують скоротити закупівлі нафти та палива у російських державних нафтових компаній вже з 15 Травня, щоб уникнути порушення санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

28 квітня 2022 року заявила про відмову від російської нафти навіть у складі сумішей.