Їй належать бренди засобів гігієни Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.

Шведська глобальна компанія з гігієни та здоров'я Essity заявила про вихід з російського ринку.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.

"Шведська компанія Essity заявила про вихід з російського ринку", - зазначив він.

За словами Єрмака, компанії належать бренди засобів гігієни Zewa, Libresse, Leukoplast, Tork.

"Закриваються три фабрики", - додав очільник ОП.

Як відомо, Essity продає свою продукцію приблизно у 150 країнах світу під торговими марками TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda та Zewa.

Раніше повідомлялося, що багатонаціональні компанії продовжують платити майже 200 тисячам співробітникам у Росії попри обіцянки призупинити або припинити діяльність в країні, пише Financial Times.