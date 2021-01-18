Кабмін спільно з Міністерством соціальної політики розробили стратегію введення накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль знову висловив намір у 2021 році запустити в Україні накопичувальну пенсійну систему.

Про це він заявив в інтерв'ю одному з видань, передає прес-служба урядe.

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«Ми з Міністерством соціальної політики повністю розробили стратегію введення накопичувальної пенсійної системи, ми її обговорили та узгодили всі нюанси з профільним комітетом Верховної Ради. Зараз це питання знаходиться в законодавчій площині. Відповідний проект закону підготовлений, будемо просити парламентаріїв прийняти його якомога швидше, щоб цього року ми цю накопичувальну пенсійну систему ввели в Україні», - сказав він.

За словами прем'єра, для нього введення накопичувальної пенсійної системи є одним з пріоритетних завдань.

"Україна потребує накопичувальної пенсійної системи, я вважаю це одним із злочинів проти суспільства, проти держави, що за тридцять років незалежності не була створена накопичувальна пенсійна система. Це потрібно виправляти", - сказав він.

Пенсії в Україні

Мінімальна пенсія з 1 вересня 2020 року зросла на 110,8 гривні – до 2 тисяч гривень в результаті підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5 тисяч гривень.

4 жовтня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.

18 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України запропонував Верховній Раді запровадити накопичувальну професійну пенсійну систему для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

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Автор: Дмитро Шварц