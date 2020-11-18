За словами Шмигаля, люди отримають власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію.

Кабінет Міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити накопичувальну професійну пенсійну систему для окремих категорій працівників віком до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Відповідний проект закону був прийнятий на засіданні уряду, повідомляє прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram.

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За словами Шмигаля, люди отримають власні пенсійні рахунки, якими вони зможуть скористатися, коли вийдуть на пенсію.

"Мова йде про тисячі гривень, які людина зможе отримати в якості доплати до своєї пенсії", - зазначив Шмигаль.

"Обсяг коштів для такої накопичувальної системи складе 2-3 млрд грн на рік. Розрахунки проведені до 2050 року показують, що від введення такої системи виграють і працівники, і роботодавці, і економіка країни в цілому. Тому готові до дискусій і сподіваємося на підтримку цього законопроекту в залі парламенту", - йдеться в повідомленні Шмигаля.

Законопроект передбачає три професійних пенсійних програми.

Програма №1 дає право на отримання пенсійних виплат після 50 років при наявності страхового стажу від 25 років.

Програма №2 дає право на отримання пенсії після 55 років при наявності страхового стажу від 30 років.

Програма №3 дає можливість добровільно вступити до НППЗ на умовах, визначених у колективних договорах та на отримання пенсійних виплат після досягнення 55 років.

Джерелом фінансування пенсій виплат із солідарної системи (до повного переходу на виплати з накопичувальної професійної системи) та формування пенсійних активів у накопичувальній професійній системі будуть страхові внески роботодавців, які сплачуватимуться за рахунок підвищення ставки ЄСВ на загальнообов'язкове пенсійне страхування на заміну механізму відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій.

За програмою №1 роботодавцям доведеться додатково до 22% ЄСВ платити ще 15%, у програмі №2 – 7%, у програмі №3 – від 3% за погодженням з працівниками.

Відповідно до законопроекту, страхові внески, які надійдуть за учасників НППЗ, Пенсійний фонд України направлятиме до недержавних пенсійних фондів (НПФ). Учасники системи зможуть самостійно обирати НПФ.

Пенсії в Україні

4 жовтня 2020 року прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні вже через 15 років не буде ресурсу для виплати пенсій.

Мінімальна пенсія з 1 вересня зросла на 110,8 гривні – до 2 тисяч гривень в результаті підвищення мінімальної зарплати в Україні до 5 тисяч гривень.

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Автор: УНІАН