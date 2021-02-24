Середня ціна одеських однокімнатних квартир - $32 700, двокімнатних — $46 400, трикімнатних — $59 400.

В Україні середня вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку житла коливається від $25 тисяч до $55 тисяч.

Про це свідчать результати дослідження онлайн-сервісу OLX.

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Згідно з результатами дослідження, в Дніпрі середня ціна за квартиру з однією кімнатою становить $26 600, з двома — $35 500, з трьома — $45 700.

У Львові стати власником своєї квартири можна, купивши однокімнатну квартиру за $38 700, двокімнатну — за $51 800, трикімнатну — за $ 63 300.

Середня ціна одеських однокімнатних квартир - $32 700, двокімнатних — $46 400, трикімнатних — $59 400.

У Харкові однокімнатна квартира в середньому обійдеться в $25 400, двокімнатна — в $38 900, трикімнатна — в $52 900.

Ціни на житло в Києві

Згідно з дослідженнями OLX вартість покупки житла на вторинному ринку в Києві у 2020 році зросла на 5% - до середньої ціни понад 54 тис. дол. за однокімнатну квартиру.

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Автор: Олена Коваленко