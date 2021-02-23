За даними OLX, найдешевше житло в Києві знаходиться в Деснянському районі.

Вартість покупки житла на вторинному ринку в Києві в 2020 році зросла на 5% - до середньої ціни понад 54 тис.дол. за однокімнатну квартиру.

Про це свідчать результати дослідження онлайн-сервісу OLX.

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"Купити 1 -, 2 -, 3-кімнатну квартиру в Києві стало на 5% дорожче. Середня ціна однушки в Києві склала 54,6 тис.дол., двушки - 77,8 тис.дол., трикімнатної квартири - 110,1 тис.дол. Найдешевше обійдеться квартира у Деснянському районі. У 2020 році за ціною однокімнатної на Печерську можна було придбати три таких самих квартири в Деснянському або Святошинському районах», - сказано в повідомленні.

Відзначається, що разом з цінами стала рости й пропозиція. Серед однокімнатних і двокімнатних – до четвертого кварталу оголошень про продаж додалося на 31% і 36% відповідно, тоді як бажаючих продати трикімнатні квартири стало більше лише на 3%.

Відзначається, що протягом року найбільш вигідним варіантом для покупки однокімнатної квартири в столиці став Деснянський район - 36,2 тис. дол. в середньому. До 40 тис.дол. можна також було відшукати варіант у Святошинському і до 44 тис.дол. у Солом'янському районах. При цьому, найдорожчі однокімнатні стабільно залишаються на Печерську - 117,3 тис.дол., у Голосіївському та Шевченківському районі - близько 61,8 тис.

За інформацією OLX, найдешевші двокімнатні квартири на столичній Троєщині - близько 49,3 тис.дол. В інших районах столиці ціна стартує від 54 тис.дол.

Найдешевші трикімнатні квартири також вигідно брати в Деснянському районі - в середньому 60 тис.дол. У Голосіївському, Шевченківському та Печерському об'єкт коштуватиме не менше 100 тис.дол.

Повідомляється, що найчастіше покупці цікавилися однокімнатними квартирами в Дарницькому та Святошинському районах.

OLX

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Автор: Бредіхіна Ганна