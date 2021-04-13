Мільярдери приєдналися "до ексклюзивного клубу" в якому домінують американські підприємці.

Статки співзасновників Google Ларрі Пейджа і Сергія Бріна перевищили $100 млрд.

Про це повідомляє Bloomberg Billionaires Index.

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Як пише агентство, мільярдери приєдналися "до ексклюзивного клубу" в якому домінують американські підприємці в області високих технологій.

Завдяки зростанню акцій технологічних компаній, кількість людей зі статками вище $100 млрд збільшилася до восьми осіб. Їх сукупний статок перевищує $1 трлн.

Що цьому передувало

За даними нового рейтингу Forbes, сукупний статок найбагатших людей світу за рік коронакризи зріс майже на 64% - до рекордних $13,08 трлн.

У 2020 році свої статки збільшили як лідери попередніх рейтингів (найбагатша людина світу Джефф Безос збільшив свої статки до $177 млрд, власник модного будинку LVMH Бернар Арно подвоїв статок до $150 млрд), так і ті хто роком раніше займали більш скромні позиції — завдяки вибуховому зростанню акцій Tesla Ілон Маск злетів на друге місце рейтингу зі статком в $151 млрд.

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Автор: Олена Коваленко