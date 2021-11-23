З 10 грудня забороняється використовувати у всіх сферах обслуговування пластикові пакети.

З 10 грудня в українських магазинах одноразові пластикові пакети продаватимуть за ціною від 2 до 3 гривень за штуку.

Про це йдеться в сюжеті 112ua.tv.

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Введення даного заходу пов'язане з тим, що в Україні починає діяти перший етап відмови від пластикових пакетів.

З 10 грудня забороняється використовувати у всіх сферах обслуговування пластикові пакети. Виняток - біорозкладані пакети для упаковки у виробництві.

Тепер такі пакети надаватимуть лише за гроші.

Передбачається встановити наступні ціни на пакети:

2 гривні – пакет без ручок (без бічних складок);

2,50 гривні – пакет без ручок (з бічними складками);

3 гривні – пакет з ручками (з бічними складками).

За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів суб'єктів господарювання каратимуть штрафом у розмірі від 1700 до 3400 грн, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення - у розмірі від 3400 до 8500 грн.

Штраф сплачується відповідним суб'єктом господарювання протягом 15 днів з дня отримання копії постанови.

Для адаптації та виведення з обігу пластикових пакетів держава надає три місяці.

З 10 березня 2021 року вводиться другий етап, в якому законом буде заборонено продавати: тонкі і надтонкі пластикові пакети. Такі пакети можна буде закупити за спеціально встановленими цінами державою і тільки в особистих цілях.

З 10 березня 2022 року за поширення заборонених пластикових матеріалів передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу в розмірі 8,5 тис.грн., при повторному порушенні протягом трьох років - від 17 тис.грн.

Заборона в Україні пластикових пакетів

1 червня 2021 року Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект про обмеження обігу пластикових пакетів на території України, яким пропонується впровадити механізми стимулювання розвитку виробництва біорозкладаних пластикових пакетів, а також ввести відповідальність за порушення вимог у сфері розповсюдження пакетів.

Заборона поширення пластикових пакетів товщиною до 50 мкм в об'єктах роздрібної торгівлі та об'єктах ресторанного господарства вводиться з 1 січня 2022 року.

За незаконне розповсюдження пластикових пакетів для суб'єктів господарювання вводиться значний адміністративно-господарський штраф - від 8,5 до 17 тисяч гривень, а в разі повторного правопорушення стягнення досягне 34 тисяч гривень.

7 червня 2021 року Зеленський підписав закон про заборону в Україні пластикових пакетів.

Автор: Олена Коваленко