Банки не повинні вимагати зайвих дозволів на розкриття даних від учасників програм.

Надмірні вимоги банків до клієнтів у межах реалізації державних програм "Зимова єПідтримка" та "Національний кешбек" є недоцільними. У Міністерстві економіки України повідомили, що надали офіційне роз’яснення банкам. Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

Відзначається, що для участі у програмі "Національний кешбек", яка передбачає повернення 10% коштів за купівлю українських товарів, уряд потребує лише даних про конкретні транзакції. Мова йде про операції купівлі товарів, які беруть участь у програмі, у визначених торгівельних закладах.

"Дозвіл на передачу даних про транзакції за ці покупки учасник програми надає у разі зацікавленості брати в ній участь. Інформація про зазначені платіжні операції є підставою для нарахування кешбеку за конкретні покупки", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Клієнт надає згоду на передачу цієї інформації виключно у випадку бажання брати участь у програмі. На підставі цих даних і нараховується кешбек. Інша інформація про транзакції або персональні дані клієнтів не запитується урядом для реалізації програми. У зв’язку з цим Мінекономіки наголошує, що вимоги банків надати згоду на розкриття інших даних є недоречними.

"Міністерство економіки в листі до банків наголошує на тому, що вимоги з боку банків про надання згоди на розкриття інших даних є недоцільними", - наголошують у відомстві.

Також надані роз’яснення щодо програми "Зимова єПідтримка". Кошти за нею зараховуються на спеціальну картку "Національний кешбек", яку клієнт може відкрити у застосунку або відділенні банку-партнера програми. Якщо громадянин не планує брати участь у програмі "Національний кешбек" і використовує картку лише для отримання виплат за "Зимову єПідтримку", банк не має права вимагати згоди на розкриття даних про інші рахунки чи транзакції, які не стосуються цієї програми - безпосередньо виплати.

Громадяни можуть у будь-який момент: закрити картку "Національний кешбек"; відкликати надану згоду, звернувшись до служби підтримки банку.

Міністерство закликало банки привести свої договори з клієнтами та супровідну документацію у відповідність до цих роз’яснень, щоб уникнути надмірного втручання в персональні дані користувачів програм.

"У своєму листі Міністерство економіки звертається до банків щодо приведення своїх договорів з клієнтами та інших документів у відповідність до наданих роз’яснень", - стверджують у відомстві.

"Тисяча Зеленського" та розкриття банківської таємниці - що відомо

Нагадаємо, раніше депутатка ВР Ольга Василевська-Смаглюк заявила, що Державна податкова служба може отримати доступ до рахунків українців та інформації про їхні банківські комірки після подачі заявки на отримання картки "Національного кешбеку".

За її словами, в положенні про "Національний кешбек" вказано, що після подачі заявки активується договір оферти, який через "Дію" надає банку доступ до інформації про фінансові операції на рахунках. Вона сказала, що там є декілька пунктів, які викликали пересторогу. За її словами, договір кожного банку - це окрема діяльність певної фінансової установи, але всі вони мають виконувати умови положення про "Національний кешбек", як учасники програми.

Вас також можуть зацікавити новини: