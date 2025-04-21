Обмеження торгівлі з Китаєм для того, щоб домогтися прихильності США, було б "егоїстичним і недалекоглядним".

Уряд Піднебесної застеріг інші країни від скорочення торгівлі з Китаєм, щоб отримати відтермінування від мит США. Пекін пообіцяв вжити заходів у відповідь щодо країн, які приймуть таке рішення.

Видання The New York Times пише, що міністерство торгівлі Китаю заявило, що воно реагує на повідомлення іноземних ЗМІ про те, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається чинити тиск на інші країни щодо їхньої торгівлі з Китаєм як тактику ведення переговорів.

"Поступки не принесуть миру, а компроміс не заслуговує на повагу", - йдеться в заяві відомства. "Домагатися так званих винятків, ущемляючи інтереси інших заради власної егоїстичної і недалекоглядної вигоди, - все одно що вести переговори з тигром за його шкуру. Зрештою це призведе лише до програшу. Ми рішуче виступаємо проти того, щоб будь-яка сторона укладала угоду на шкоду інтересам Китаю".

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Також зазначається, що Китай "рішуче вживатиме контрзаходів".

Пекін працює над зміцненням зв'язків з іншими країнами, щоб дати зрозуміти, що він не буде ізольований, і представити себе як надійну альтернативу непередбачуваній Америці.

На кону для Китаю стоять не тільки його прямі торговельні зв'язки з іншими країнами, а й потенційний маршрут, яким його товари зможуть потрапити до США. Останніми роками китайські виробники побудували заводи в таких країнах, як В'єтнам і Мексика, що дає змогу продавати товари в Штатах без маркування "Зроблено в Китаї". Якщо ці країни обмежать торгівлю з Пекіном, то ці поставки опиняться під загрозою.

Уже є ознаки того, що деякі країни можуть запропонувати Вашингтону поступки, пов'язані з Китаєм. В'єтнамські чиновники пообіцяли припинити перевалку - практику, за якої товари постачаються через третю країну з меншими торговельними бар'єрами.

Зазначається, що інші країни не підтримали заклики Пекіна об'єднатися проти американських мит, хоча й побоюються образити Китай.

Торгова війна США та Китаю - головні новини

Президент США Дональд Трамп запровадив щодо Китаю найбільші мита. Сукупна ставка склала 145%. Пекін зробив кроки у відповідь, ввівши мита проти американської продукції.

Водночас агентство Reuters повідомило, що Пекін збирає союзників для протистояння торговельній війні Трампа. Дипломати налагоджують контакти з низкою країн, зокрема Японією та Південною Кореєю.

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