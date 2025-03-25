Індія очікує підвищення тарифів на ключові експортні товари зі США на величину від 6 до 10%.

Індія готова знизити мита на більш ніж половину американського імпорту на першому етапі торгової угоди. Це рішення стане найбільшим зниженням за останні роки, спрямованим на запобігання відповідних мит.

Видання Reuters пише, що у Нью-Делі підрахували, що відповідні мита зачеплять 87% усього експорту в США на суму 66 мільярдів доларів. За даними джерел, Індія готова знизити мита на 55% імпортованих американських товарів, які наразі обкладаються тарифами в розмірі від 5% до 30%.

У цій категорії товарів Індія готова "істотно" знизити мита або повністю скасувати деякі з них на імпортовані зі США товари на суму понад 23 мільярди доларів.

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За даними Світової організації торгівлі, середньозважене мито в США становить близько 2,2%, тоді як в Індії - 12%. Дефіцит торгового балансу США з Індією становить 45,6 мільярда доларів.

Представники індійського уряду попередили, що зниження мит залежить від отримання пільг щодо взаємних мит. При цьому це рішення не остаточне, і обговорюються інші варіанти, як галузеве коригування мит і переговори щодо кожного продукту, а не широке зниження.

Індія також розглядає можливість проведення ширшої реформи мит для рівномірного зниження бар'єрів, але ці обговорення перебувають на ранніх стадіях і можуть не фігурувати зараз у переговорах.

За словами джерел, Нью-Делі наразі очікує підвищення тарифів на 6-10% на перли, мінеральне паливо, машини, котли та електрообладнання, що становлять половину експорту до США.

Один з чиновників сказав, що експорт фармацевтичної та автомобільної продукції на суму 11 мільярдів доларів може виявитися найбільш руйнівним через взаємні мита. У зв'язку з цим Нью-Делі також наполягатиме на поетапному зниженні митних тарифів на авто, які зараз фактично перевищують 100%.

Водночас мита на м'ясо, кукурудзу, пшеницю та молочні продукти, які становлять від 30 до 60%, не обговорюють, але на мигдаль, фісташки, вівсянку та кіноа можуть знизити.

Мита Трампа - головні новини

Президент США Дональд Трамп анонсував введення нових мит на адресу країн, які обкладають американські товари вищими митами.

Влада Індії намагається уникнути величезних мит, тому погодилася збільшити імпорт американської нафти і газу, щоб скоротити торговий дисбаланс між двома країнами.

20 березня Трамп заявив, що з 2 квітня щодо Індії все ж таки запровадять мита, хоча Нью-Делі знизило мита на імпорт бурбона і дорогих мотоциклів.

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