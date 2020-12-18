Уряд прийняв рішення продовжити дію постанови від 17 серпня нинішнього року.

Кабінет Міністрів України на рік продовжив дію спеціальних мит на деякі категорії товарів з Російської Федерації.

Про це на каналі в месенджері Telegram повідомили представники прес-групи Держмитної служби.

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Згідно з текстом повідомлення, уряд прийняв рішення продовжити дію до кінця 2021 року постанови від 17 серпня нинішнього року.

"Реалізація постанови в цілому є відповіддю РФ на застосування нею торгових і обмежувальних заходів у торгівлі проти України. Передбачені постановою положення сприятимуть забезпеченню захисту національних інтересів та безпеки України, зокрема підтверджують визнання РФ як держави-агресора", ‒ заявили митники.

Товари, що підпадають під спецмита:

важкі дистиляти (газойлі);

гази зріджені;

всі типи вугілля крім антрацитового, бітумізованого, коксового.

Хронологія подій

16 грудня 2015 року президент Російської Федерації підписав указ «Про призупинення Російською Федерацією дії договору про зону вільної торгівлі щодо України», а 25 грудня Рада Федерації РФ схвалила федеральний закон «Про призупинення Російською Федерацією дії Договору про зону вільної торгівлі щодо України».

У грудні 2015 року Кабінет Міністрів затвердив ряд торгових контрзаходів щодо російських товарів, а також затвердив перелік російських товарів, заборонених до імпорту в Україну.

25 листопада 2020 року Кабінет Міністрів продовжив до кінця 2021 року дію своєї постанови від 30 грудня 2015 року, яким були введені підвищені імпортні мита на товари з Росії.

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Автор: УНІАН